FACUA pide al Gobierno una mesa de debate sobre los libros de texto en la que participen también las asociaciones de consumidores y de padres de alumnos
La Federación ha dirigido una carta a las ministras de Cultura y de Educación y Ciencia en la que propone el análisis de cinco medidas para aplicar la gratuidad sin caer en el despilfarro, como la entrega de los libros en régimen de préstamo, la aplicación de la medida sólo en colegios públicos y concertados y el control sobre las editoriales para evitar actualizaciones injustificadas de los contenidos.
FACUA.org
España-15/09/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la polémica suscitada sobre los libros de texto y el anuncio de que el Gobierno implantará la gratuidad de los mismos realizado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la Federación de Consumidores en Acci&oacut