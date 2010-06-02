FACUA pide al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen las graves irregularidades del grupo Marsans
Cada vez más clientes ven como las agencias del presidente de la CEOE cancelan sus contratos sin devolverles el dinero o se encuentran al llegar a sus destinos vacacionales que les niegan los servicios al no haber gestionado o abonado las reservas.
FACUA.org
España-02/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas que abran una investigación y tomen medidas para defender los derechos de los usuarios ante las graves irregularidades en la