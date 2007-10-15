FACUA pide al Instituto Nacional del Consumo que investigue la presencia de plomo en cosméticos
Denunciada en lápices de labios de firmas multinacionales por una coalición estadounidense de organizaciones ciudadanas.
FACUA.org
España-15/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido hoy una carta al Instituto Nacional del Consumo (INC) en la que solicita una investigación sobre la presencia de plomo en lápices de labios de firmas multinacionales como L’Oréal, Louis Vuitton Mo