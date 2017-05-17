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FACUA pide al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de CyL la lista de alimentos del fraude de Eurofrits

La firma no ha accedido a la petición de la asociación de facilitar el listado de productos en los que sustituyó el vacuno por cerdo, caballo y otras sustancias.

FACUA.org
España-17/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Castilla y León que hagan público el listado de productos fabricados por Eurofrits en los que cometió el grave fraude que ha dado a conocer la Guardia Civil. Su investigación, qu

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