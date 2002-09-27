FACUA pide al movimiento de consumidores español un llamamiento unitario al boicot contra las entidades bancarias que sigan presionando a los alumnos de Opening
Ha dirigido un escrito a todas las organizaciones de consumidores de ámbito nacional para plantear la necesidad de emprender la unidad de acción para defender a los afectados por el cierre de las academias de inglés.
FACUA.org
España-27/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se ha dirigido a todas las organizaciones de consumidores de ámbito nacional para plantear la necesidad de unir las fuerzas del movimiento consumerista ante el caso Opening.
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