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FACUA pide al movimiento de consumidores español un llamamiento unitario al boicot contra las entidades bancarias que sigan presionando a los alumnos de Opening

Ha dirigido un escrito a todas las organizaciones de consumidores de ámbito nacional para plantear la necesidad de emprender la unidad de acción para defender a los afectados por el cierre de las academias de inglés.

FACUA.org
España-27/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se ha dirigido a todas las organizaciones de consumidores de ámbito nacional para plantear la necesidad de unir las fuerzas del movimiento consumerista ante el caso Opening.

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