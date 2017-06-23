FACUA pide al PSOE que deje el postureo de la abstención y vote no al CETA para defender a la ciudadanía
Recuerda al principal partido de la oposición que si se abstiene, permitirá que España apoye un tratado perjudicial para los consumidores al rebajar las exigencias legales para los productos.
FACUA.org
España-23/06/2017
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Imagen: flickr.com/campact (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción pide al PSOE que abandone el postureo de la abstención y vote no al CETA si realmente quiere optar por defender los derechos de la ciudadanía frente a los intereses de las grandes multinacionales.
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