FACUA pide explicaciones al presidente de RTVE al no emitir películas históricas que costaron 18 millones
La asociación ve una falta de respeto hacia los autores y los espectadores esta alarmante censura a estas obras de memoria histórica por parte de la cadena pública.
FACUA.org
España-17/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama explicaciones a José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, por no emitir varias películas y series por las que el ente público pagó 18 millones de euros. Los filmes que se mantienen sin difundir son La Conspiraci&oa