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FACUA pide expulsar a UCA Cádiz del registro de asociaciones de consumidores por sus actividades ilegales

Su presidente, Miguel Ángel Ruiz Anillo, dirige otra entidad, Asocoes, que compite con su propia asociación a la vez que usa sus recursos, subvencionados por la Junta de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-11/08/2016
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FACUA Cádiz ha presentado una denuncia contra la Unión de Consumidores de Cádiz-UCA/UCE en la que reclama a la Junta su expulsión del Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. La entidad presidida por

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