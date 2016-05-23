FACUA pide información sobre las medidas para el mantenimiento del Parque Europa durante la Aste Nagusia
La asociación recuerda que el Ayuntamiento debe garantizar que la zona no se vea dañada por los residuos dejados por los asistentes o por los altos niveles de ruido.
FACUA.org
Euskadi-23/05/2016
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El Parque Europa, con más de 10.000 m2, acoge desde 2013 los conciertos más multitudinarios de la Semana Grande de Bilbao. | Imagen: wikimedia.org/Xabi1980 (CC BY 3.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Bilbao que le informe sobre las medidas que tiene previsto desarrollar para garantizar el mantenimiento del Parque Europa y que no se sobrepasan los límites acústicos permitidos durante los conciertos masivos que t