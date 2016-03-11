FACUA pide investigar la 'desaparición' de las entradas de Springsteen y su inmediata reventa
Ticketmaster agotó en dos horas sus pases disponibles pero empezó a ofrecerlos en una página de reventas de su mismo grupo aplicando más comisiones. La web ya fue expedientada hace dos años por irregularidades
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España-11/03/2016
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FACUA pide investigar la venta de entadas para el próximo concierto de Springsteen en Madrid. | Imagen: flickr.com/jgphoto (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a las autoridades de Consumo y Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid que investigue el proceso de venta de entradas del concierto de Bruce Sprinsgteen seguido por la plataforma Ticketmaster. Y ello después de que cien