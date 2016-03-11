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FACUA pide investigar la 'desaparición' de las entradas de Springsteen y su inmediata reventa

Ticketmaster agotó en dos horas sus pases disponibles pero empezó a ofrecerlos en una página de reventas de su mismo grupo aplicando más comisiones. La web ya fue expedientada hace dos años por irregularidades

FACUA.org
España-11/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a las autoridades de Consumo y Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid que investigue el proceso de venta de entradas del concierto de Bruce Sprinsgteen seguido por la plataforma Ticketmaster. Y ello después de que cien

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