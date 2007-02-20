FACUA pide la retirada de un anuncio de Dolce & Gabbana por mostrar una imagen de violencia machista
Un hombre sujeta por las muñecas a una mujer postrada en el suelo mientras otros cuatro contemplan la escena.
FACUA.org
Europa-20/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha demandado al fabricante de moda italiano Dolce & Gabbana que retire un anuncio de su catálogo publicitario internacional por mostrar una imagen de violencia machista.
En la fotografía, un hombre con el tor