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FACUA pide la retirada de un anuncio de Dolce & Gabbana por mostrar una imagen de violencia machista

Un hombre sujeta por las muñecas a una mujer postrada en el suelo mientras otros cuatro contemplan la escena.

FACUA.org
Europa-20/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha demandado al fabricante de moda italiano Dolce & Gabbana que retire un anuncio de su catálogo publicitario internacional por mostrar una imagen de violencia machista.

En la fotografía, un hombre con el tor

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