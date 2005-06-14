Nuestras acciones

FACUA pide la retirada del mercado de Medi Slim, unos parches que prometen adelgazar más de tres kilos en sólo una semana

Los comercializa una empresa con sede en Málaga que ya fue denunciada en mayo por la Federación al anunciar otro producto milagro.

FACUA.org
España-14/06/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado por segunda vez ante al Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a una empresa con sede en Málaga que come

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos