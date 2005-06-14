FACUA pide la retirada del mercado de Medi Slim, unos parches que prometen adelgazar más de tres kilos en sólo una semana
Los comercializa una empresa con sede en Málaga que ya fue denunciada en mayo por la Federación al anunciar otro producto milagro.
FACUA.org
España-14/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado por segunda vez ante al Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a una empresa con sede en Málaga que come