Nuestras accionesLa empresa lo atribuye a un error

FACUA pide medidas contundentes contra Nudisco por manipular el origen de algunas de sus conservas

Una serie de correos internos filtrados a la prensa así lo reflejan, así como el retraso de la fecha de caducidad.

FACUA.org
España-19/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción solicita a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Valenciana medidas contundentes contra la compañía Nudisco, responsable de marcas como Daimir y Montey, por manipular el origen de algunas de sus conservas. La asociaci&o

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