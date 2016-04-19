FACUA pide medidas contundentes contra Nudisco por manipular el origen de algunas de sus conservas
Una serie de correos internos filtrados a la prensa así lo reflejan, así como el retraso de la fecha de caducidad.
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España-19/04/2016
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Nudisco comercializa marcas de conservas como Diamir y Montey. | Imagen: vidaltiendas.com.
FACUA-Consumidores en Acción solicita a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Valenciana medidas contundentes contra la compañía Nudisco, responsable de marcas como Daimir y Montey, por manipular el origen de algunas de sus conservas. La asociaci&o