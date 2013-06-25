FACUA pide que investiguen a la web DoctorTrade por secuestrar el dinero virtual de sus usuarios
Numerosos consumidores han manifestado pérdidas que van desde los 12 hasta más de 600 euros tras el cierre del portal de compraventa.
FACUA.org
España-25/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado la apertura de una investigación contra la desaparecida web DoctorTrade.com después de que numerosos usuarios hayan denunciado el secuestro de su dinero virtual.
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