FACUA pide que se cumpla la prohibición de circulación de vehículos de más de ocho toneladas en Brañaseca
La asociación se ha dirigido al Ayuntamiento de Cudillero tras conocer que se está incumpliendo de forma reiterada dicha prohibición, lo que puede dañar la calzada y provocar perjuicios a los vecinos.
FACUA.org
Asturias-25/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Cudillero, en Asturias, para solicitarle que cumpla con la prohibición de circulación de vehículos de más de ocho toneladas por la carretera que une el pueblo de Breñaseca.
La asociaci&