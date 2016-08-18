FACUA pide que se detengan de oficio los desahucios de hipotecas titulizadas
Numerosas sentencias respaldan que si los bancos venden la deuda de los préstamos no pueden reclamarla a los propietarios de las viviendas.
FACUA.org
España-18/08/2016
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