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FACUA pide que se detengan de oficio los desahucios de hipotecas titulizadas

Numerosas sentencias respaldan que si los bancos venden la deuda de los préstamos no pueden reclamarla a los propietarios de las viviendas.

FACUA.org
España-18/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción pide a los jueces que paralicen de oficio todos los desahucios de hipotecas que hayan sido titulizadas, esto es, cuyas deudas han sido vendidas a fondos de inversión por parte de las entidades financieras. Numerosas sentencias de primera instancia est&aa

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