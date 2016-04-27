FACUA pide su personación como acusación popular y particular en el caso contra Ausbanc y Manos Limpias
Pretende actuar en representación de los intereses generales de los consumidores y también como víctima de la campaña desarrollada durante años por esta trama.
FACUA.org
España-27/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado este miércoles su personación como acusación popular y particular en la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional contra el entramado Ausbanc y Manos Limpias.
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