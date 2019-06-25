FACUA pide una sanción para el Holika Festival de Navarra por impedir el acceso con comida y bebida
La asociación ya ha denunciado a un total de catorce festivales en 2019 por este motivo.
FACUA.org
Navarra-25/06/2019
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Un momento de una edición anterior del Holika Festival. | Imagen: Holika Festival.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Holika Festival, que se celebrará del 27 al 29 de junio en Cortes (Navarra), por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida del exterior. La denuncia ha sido presentada ante el Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno