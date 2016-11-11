FACUA prepara una batería de denuncias contra empresas que usan líneas 902 para la atención al cliente
La asociación señala que vulneran la legislación estatal y europea de protección al consumidor. Insta a las compañías que las utilizan a su sustitución por numeraciones fijas con prefijo geográfico o móviles.
FACUA.org
España-11/11/2016
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