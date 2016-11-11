Nuestras accionesEl abogado del TJUE advierte de la ilegalidad de este tipo de líneas

FACUA prepara una batería de denuncias contra empresas que usan líneas 902 para la atención al cliente

La asociación señala que vulneran la legislación estatal y europea de protección al consumidor. Insta a las compañías que las utilizan a su sustitución por numeraciones fijas con prefijo geográfico o móviles.

FACUA.org
España-11/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción prepara una batería de denuncias contra empresas que obligan a llamar a prefijos 902 y 901 como teléfonos de atención al cliente. La asociación advierte de que el uso de estas líneas, que hinchan las facturas de los usuarios,

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