FACUA presenta en Sevilla y Madrid sus primeras denuncias por incumplimiento de la Ley del tabaco
Anima a los consumidores a trasladarle las irregularidades que detecten.
FACUA.org
España-06/09/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado hoy sus primeras denuncias contra locales de hostelería por incumplimiento de la Ley del tabaco.
Se trata de tres establecimientos de Sevilla y dos de Madrid en los que ha detectado distintas irregularidade