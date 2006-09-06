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FACUA presenta en Sevilla y Madrid sus primeras denuncias por incumplimiento de la Ley del tabaco

Anima a los consumidores a trasladarle las irregularidades que detecten.

FACUA.org
España-06/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado hoy sus primeras denuncias contra locales de hostelería por incumplimiento de la Ley del tabaco.

Se trata de tres establecimientos de Sevilla y dos de Madrid en los que ha detectado distintas irregularidade

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