FACUA presenta quince medidas para prevenir un nuevo caso Magrudis
Implican la modificación de la normativa estatal, autonómica y municipal y la dotación de más recursos humanos para los cuerpos de inspección de las administraciones.
FACUA.org
España-16/09/2019
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