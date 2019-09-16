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FACUA presenta quince medidas para prevenir un nuevo caso Magrudis

Implican la modificación de la normativa estatal, autonómica y municipal y la dotación de más recursos humanos para los cuerpos de inspección de las administraciones.

FACUA.org
España-16/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este lunes quince medidas para intentar prevenir un nuevo caso Magrudis mediante la modificación de la normativa estatal, autonómica y municipal y la dotación de más recursos humanos para los cuerpos de inspecció

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