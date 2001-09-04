FACUA presenta su estudio anual sobre el coste de la 'Vuelta al Cole'
Los libros de texto cuestan una media de 2.470 pesetas para los alumnos de preescolar, 13.217 para los de primaria y 19.700 para los de secundaria.
FACUA.org
España-04/09/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado su estudio anual de precios para orientar a los padres sobre los gastos que supondrá el inicio del curso escolar 2001-2002.
Las familias se encontrarán con una gran varie