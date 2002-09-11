FACUA presenta su estudio sobre el coste de la vuelta al colegio
Este año, los libros de texto cuestan una media de 15,10 euros para los alumnos de educación infantil, 82,30 euros para los de primaria y 122,45 euros para los de secundaria.
FACUA.org
España-11/09/2002
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