FACUA presenta una nueva denuncia contra cinco bancos que siguen dificultando reclamar la cláusula suelo
Banco Sabadell, Unicaja Banco, Banco Popular, España Duero y la Caja Rural de Navarra inventan artimañanas para dilatar el proceso y hacer desistir a los usuarios de reclamar las cantidades cobradas de más.
FACUA.org
España-11/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a cinco entidades bancarias por poner trabas a los usuarios que reclaman la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la aplicación de la cláusula suelo, declarada abusiva por el Tribunal Supremo y el Tribunal de