FACUA presenta una querella contra Magrudis por posible delito contra la salud pública
En los próximos días, informará del procedimiento por el que los afectados podrán sumarse al procedimiento judicial que se abra a través de la representación de su equipo jurídico.
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España-23/08/2019
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El portavoz y vicepresidente de FACUA, Rubén Sánchez. | Imagen: Lydia López/FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este viernes una querella en los juzgados de Sevilla contra la empresa Magrudis SL, fabricante de la carne mechada contaminada con Listeria monocytogenes causante de la alerta alimentaria. El vicepresidente de la organización y se