FACUA publica un informe sobre la problemática de los usuarios de los talleres de automóviles
El sector origina el 6% de las denuncias tramitadas por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios integradas en la Federación.
FACUA.org
España-02/02/2000
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La reparación de automóviles constituye uno de los sectores con mayor número de consultas y reclamaciones en las asociaciones provinciales de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), derivadas fundamentalmente de las lagunas