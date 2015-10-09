FACUA rechaza el Decreto que penaliza el autoconsumo y se pliega a los intereses de las grandes eléctricas
La norma aprobada este viernes el Consejo de Ministros paraliza un sistema de producción y uso de la electricidad más barato y respetuoso con el medioambiente.
FACUA.org
España-09/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza el Real Decreto que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes para regular el autoconsumo de energía eléctrica. La asociación considera que la norma penaliza y establece numerosas trabas a un sistema de producción y co