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FACUA rechaza el rescate público encubierto que el Gobierno pretende con la compra del Popular por Bankia

La asociación critica que el ministro de Economía pretenda cargar de nuevo la mala gestión empresarial a los bolsillos de los contribuyentes, cuando no hacen aún cinco años de la intervención del banco.

FACUA.org
España-23/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza categóricamente el rescate público encubierto que el ministro de Economía, Industria y Competitividad Luis de Guindos pretende hacer del Banco Popular a través de su compra por parte de Bankia. El propio ministro ha ma

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