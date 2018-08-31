FACUA rechaza la directiva mordaza sobre derechos de autor que votará la Eurocámara en septiembre
La asociación muestra su oposición una vez más a una normativa que prevé la la censura automática de publicaciones en Internet y alerta de la pérdida de libertades que supondría.
FACUA.org
Internacional-31/08/2018
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