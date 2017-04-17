Nuestras accionesSería el segundo rescate de las autopistas de peaje

FACUA rechaza la intención de Fomento de rescatar autopistas en quiebra para volver a licitarlas

El ministro De la Serna pretende sufragar la responsabilidad patrimonial de la administración por el rescate con la nueva licitación de las mismas infraestructuras, una vez saneadas.

FACUA.org
España-17/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera un despropósito la intención del Ministerio de Fomento de rescatar las autopistas en quiebra para, una vez saneadas, volver a privatizarlas, tal y como ha anunciado el ministro Íñigo de la Serna.

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