FACUA rechaza la peligrosa directiva mordaza que se vota el 5 de julio en la Eurocámara #SaveYourInternet
La asociación se suma a diversas organizaciones sociales que alertan de la pérdida de libertades que supondría la normativa, que prevé una censura previa automática a las publicaciones en internet.
FACUA.org
Internacional-04/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su tajante rechazo a la directiva mordaza que puede aprobarse este 5 de julio en el Parlamento Europeo. De salir adelante esta reforma del copyright, se producirá un peligrosísimo impacto en la libertad de expresión y el acceso a la