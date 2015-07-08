FACUA rechaza la sentencia del Constitucional sobre la objeción de conciencia ante la píldora postcoital
La asociación recuerda que la libertad ideológica del farmacéutico de Sevilla que se niega a venderla no puede estar por encima del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.
FACUA.org
España-08/07/2015
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FACUA recuerda que las farmacias, aunque son comercios privados, ofrecen un servicio público sanitario regulado por la ley. | Imagen: Medciencia.com (CC BY-NC-ND 2.5 ES)
FACUA-Consumidores en Acción muestra su más profundo rechazo ante la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la multa de 3.300 euros impuesta a un farmacéutico de Sevilla que en 2008 se negó a vender en su farmacia la píldora poscoital, conocida como la