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FACUA rechaza la sentencia del Constitucional sobre la objeción de conciencia ante la píldora postcoital

La asociación recuerda que la libertad ideológica del farmacéutico de Sevilla que se niega a venderla no puede estar por encima del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

FACUA.org
España-08/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su más profundo rechazo ante la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la multa de 3.300 euros impuesta a un farmacéutico de Sevilla que en 2008 se negó a vender en su farmacia la píldora poscoital, conocida como la

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