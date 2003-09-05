FACUA rechaza que el Gobierno cofinancie el servicio universal de telecomunicaciones y reclama que lo hagan los operadores de acceso indirecto
La Federación considera inaceptable la posibilidad de que el dinero público se utilice para financiar los servicios de las empresas de telecomunicaciones.
FACUA.org
España-05/09/2003
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