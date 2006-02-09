FACUA recibe con preocupación que el Gobierno elimine el sistema de precios máximos de Telefónica
La experiencia ha demostrado, en sectores como los carburantes o, sin ir tan lejos, la telefonía móvil, que la ausencia de tarifas reguladas no ha traído como consecuencia mayores niveles de competencia ni beneficios para los consumidores.
FACUA.org
España-09/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha recibido con preocupación el anuncio de que Telefónica de España dejará de estar sometida al sistema de precios máximos regulados por el Gobierno, price cap.
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