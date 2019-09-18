FACUA reclama a la ACB que rechace la publicidad de casas de apuestas online
La asociación ve alarmante que una entidad deportiva de este nivel cierre un acuerdo con 888sport para que sea el patrocinador oficial de las competiciones, pese al constante aumento de la ludopatía.
FACUA.org
España-18/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) que rechace la publicidad de las casas de apuestas online y rompa el contrato con la empresa 888sport para que ésta sea el patrocinador oficial de las competiciones Liga Endesa, Copa del Rey y