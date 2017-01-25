FACUA reclama a la CNMC que abra una investigación sobre las desproporcionadas subidas de la luz de enero
Recuerda que Iberdrola ya fue multada por disminuir la producción de tres centrales hidráulicas en 2013. En 2016, la compañía fue sancionada en EEUU por encarecer artificialmente las tarifas en California.
FACUA.org
España-25/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación formal sobre las desproporcionadas subidas de la luz que se están produciendo durante este mes de enero.
La asociación ha r