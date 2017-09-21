FACUA reclama a la Universidad de Granada que dé solución a las largas esperas para resolver incidencias
En la actualidad los estudiantes llegan a soportar demoras de 12 horas, teniendo que acudir a hacer cola desde altas horas de la madrugada.
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Granada-21/09/2017
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FACUA Granada reclama medidas inmediatas a la Universidad de Granada para solventar las largas esperas que están soportando los estudiantes a la hora de realizar diversos trámites. Una situación que deriva por un lado de los problemas que el sistema de automatrícula ge