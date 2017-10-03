Nuestras accionesPara mayor seguridad de los peatones

FACUA reclama a Pamplona espacios para que los ciclistas crucen las calles sin usar los pasos de cebra

Casi 7 de cada 10 atropellos en la capital navarra se producen en pasos de peatones. La mayoría, al invadir las bicicletas el espacio de los viandantes, denuncia la delegación territorial de la asociación.

FACUA.org
Navarra-03/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Pamplona que habilite junto los pasos de cebra de la ciudad espacios específicos para el tránsito de ciclistas, para evitar así que éstos invadan el reservado a los peatones y se produzcan accidentes.

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