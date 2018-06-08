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FACUA reclama a Sanidad de Asturias que aumente el número de pediatras en la zona oriental del Principado

La asociación se ha dirigido en numerosas ocasiones a la Consejería por problemas relacionados con los servicios de pediatría de la comunidad.

FACUA.org
Asturias-08/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para reclamarle que aumente el número de pediatras que prestan servicio en la zona oriental de la comunidad autónoma.

La asociación, a través de su delegación

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