Nuestras acciones

FACUA reclama al Ayuntamiento de Huesca que repare el camino de la Cruz del Palmo para evitar nuevas inundaciones

Los vecinos de la zona que conecta la vía denuncian que las fuertes lluvias provocan que no pueda ser transitable, impidiéndoles acceder con normalidad a sus viviendas.

FACUA.org
Aragón-10/12/2025

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Huesca para instarle a la reparación del camino conocido como la Cruz del Palmo para evitar nuevas inundaciones.

La delegación territorial de la asociación en Aragón ha tenido conocimiento, a través de medios de comunicació

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos