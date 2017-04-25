Nuestras accionesLa asociación reclama un mayor apoyo al transporte público

FACUA reclama al Gobierno de Cantabria mejoras en la estación de autobuses de Torrelavega

Taquillas cerradas, instalaciones sin mantenimiento y abiertas en un horario que obliga a algunos autocares a prestar servicio en la vía pública son algunas de sus deficiencias.

FACUA.org
Cantabria-25/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción urge a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria a poner en marcha las mejoras imprescindibles para el correcto funcionamiento de la estación de autobuses de Torrelavega.

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