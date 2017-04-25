FACUA reclama al Gobierno de Cantabria mejoras en la estación de autobuses de Torrelavega
Taquillas cerradas, instalaciones sin mantenimiento y abiertas en un horario que obliga a algunos autocares a prestar servicio en la vía pública son algunas de sus deficiencias.
FACUA.org
Cantabria-25/04/2017
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FACUA recuerda que un transporte público de calidad tiene efectos positivos para cualquier población. | Imagen: flickr.com/amigamiasolotutellamase_n_a (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción urge a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria a poner en marcha las mejoras imprescindibles para el correcto funcionamiento de la estación de autobuses de Torrelavega.
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