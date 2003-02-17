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FACUA reclama al Ministerio del Interior que solvente el colapso en la expedición del DNI y pasaporte

La asociación elevó una reclamación hace siete meses a Interior, que no ha sido atendida, por la gestión deficiente del servicio de expedición de DNI y pasaporte que afecta cada día a más de 50.000 personas

FACUA.org
España-17/02/2003
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FACUA – Consumidores en Acción ha lamentado la situación de colapso agravada en el sistema de expedición de DNI y pasaporte que afecta diariamente a más de 50.000 personas a nivel estatal. La asociación elevó al Ministerio del Interior un

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