FACUA reclama al Ministerio del Interior que solvente el colapso en la expedición del DNI y pasaporte
La asociación elevó una reclamación hace siete meses a Interior, que no ha sido atendida, por la gestión deficiente del servicio de expedición de DNI y pasaporte que afecta cada día a más de 50.000 personas
FACUA.org
España-17/02/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA – Consumidores en Acción ha lamentado la situación de colapso agravada en el sistema de expedición de DNI y pasaporte que afecta diariamente a más de 50.000 personas a nivel estatal. La asociación elevó al Ministerio del Interior un