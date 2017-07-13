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FACUA reclama al Servicio Público de Empleo Estatal que retire sus líneas 901 de atención telefónica

Los ofrece junto a líneas de prefijo geográfico 91, sin explicar que las llamadas a estos números de tarificación especial no están incluidas en las tarifas planas de fijos y móviles.

FACUA.org
España-13/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que retire los teléfonos 901 con los que gestiona la atención al usuario e informa a los mismos sobre prestaciones por desesmpleo o gestiones para autónomos, entre otr

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