FACUA reclama al Servicio Público de Empleo Estatal que retire sus líneas 901 de atención telefónica
Los ofrece junto a líneas de prefijo geográfico 91, sin explicar que las llamadas a estos números de tarificación especial no están incluidas en las tarifas planas de fijos y móviles.
FACUA.org
España-13/07/2017
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