FACUA reclama la creación de líneas de autobús que conecten varias poblaciones con el hospital de Navarra
La Delegación Territorial de FACUA en la Comunidad Foral denuncia la inexistencia de conexiones directas entre el complejo hospitalario de Navarra y las localidades de Beriáin, Noáin y Berriozar.
FACUA.org
Navarra-05/03/2018
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La Delegación Territorial en Navarra de FACUA-Consumidores en Acción critica la inexistencia de conexiones directas de autobús urbano entre las poblaciones de Beriáin, Noáin y Berriozar y el hospital de Navarra, situado en Pamplona. Esta falta de comunicaci&oacu