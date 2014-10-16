Nuestras accionesSu Asamblea acaba de aprobar sanciones de hasta dos años de prisión para sus infractores

FACUA reclama que España siga a Francia en la prohibición y penalización de la 'obsolescencia programada'

La asociación espera que el Gobierno también contemple duras sanciones contra esta práctica abusiva en el próximo Real Decreto que transpondrá la Directiva Europea en materia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

FACUA.org
España-16/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción solicita tanto al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, tal y como acaba de suceder en Francia, también contemple duras sanciones para las empresas que incurran en

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