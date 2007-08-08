FACUA reclama que se regulen legalmente compensaciones económicas para los usuarios del servicio ferroviario
La Ley del Sector Ferroviario no prevé cuantía alguna para los afectados por cancelaciones o retrasos.
FACUA.org
España-08/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido al Ministerio de Fomento solicitando que se establezcan cuantías en concepto de compensación para los usuarios del transporte ferroviario cuando se produzcan interrupciones y cancelaciones en los servicios