Nuestras accionesEscrito remitido a la Diputación Foral de Bizkaia

FACUA reclama soluciones a las deficiencias de la red de autobuses interurbanos de Bizkaia

Usuarios denuncian las carencias en las líneas operadas por Bizkaiabus, como los excesivos tiempos de paso o el reducido tamaño de los vehículos en relación a la cantidad de pasajeros que deben transportar.

FACUA.org
Euskadi-21/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Diputación Foral de Bizkaia que solvente las múltiples deficiencias que presenta la red de transporte de autobuses interurbanos de la provincia, a fin de dotar al servicio de una calidad mínima para usuarios y residentes.

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