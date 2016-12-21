FACUA reclama soluciones a las deficiencias de la red de autobuses interurbanos de Bizkaia
Usuarios denuncian las carencias en las líneas operadas por Bizkaiabus, como los excesivos tiempos de paso o el reducido tamaño de los vehículos en relación a la cantidad de pasajeros que deben transportar.
FACUA.org
Euskadi-21/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Diputación Foral de Bizkaia que solvente las múltiples deficiencias que presenta la red de transporte de autobuses interurbanos de la provincia, a fin de dotar al servicio de una calidad mínima para usuarios y residentes.<