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FACUA recomienda a los afectados por cancelaciones de vuelos a Glasgow que exijan indemnizaciones

La Federación asesora desde esta mañana a numerosos aficionados del Sevilla FC y el Espanyol que esperan en los aeropuertos de San Pablo y El Prat.

FACUA.org
España-16/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los afectados por cancelaciones de vuelos a Glasgow que exijan las indemnizaciones económicas que establece la normativa europea. Numerosos aficionados del Sevilla FC y el Espanyol esperan desconcertados en los aero

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