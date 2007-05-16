FACUA recomienda a los afectados por cancelaciones de vuelos a Glasgow que exijan indemnizaciones
La Federación asesora desde esta mañana a numerosos aficionados del Sevilla FC y el Espanyol que esperan en los aeropuertos de San Pablo y El Prat.
FACUA.org
España-16/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los afectados por cancelaciones de vuelos a Glasgow que exijan las indemnizaciones económicas que establece la normativa europea. Numerosos aficionados del Sevilla FC y el Espanyol esperan desconcertados en los aero