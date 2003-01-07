FACUA recomienda a los consumidores que sean críticos con los establecimientos que lanzan ofertas engañosas en rebajas
La Federación lamenta que la modificación de la Ley del Comercio Interior de Andalucía haya acabado con la obligación de indicar siempre el doble precio en el etiquetado.
FACUA.org
España-07/01/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los consumidores que sean críticos con los establecimientos que lanzan ofertas engañosas en rebajas como descuentos de 50% o superiores que en realidad sólo se aplican a u