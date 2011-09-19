FACUA recomienda reclamar a los afectados por la suspensión de la función del Circo del Sol
Además de cambiar la fecha, los 2.700 asistentes perjudicados pueden exigir el coste de la entrada y pedir una compensación por gastos de transporte, aparcamiento, alojamiento y comida.
FACUA.org
España-19/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los afectados por la cancelación de la función de las 18.00 horas del Circo del Sol (Cirque du Soleil), el pasado viernes en Sevilla, que reclamen a la organización el importe de los gastos derivados de esta suspensión.